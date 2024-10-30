Новости

Ключевая ставка
Строительная отрасль вернется в 2019 год
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
Все материалы сюжета

Число премиальных автомобилей в России выросло на четверть

За 2023 год в России количество премиальных автомобилей выросло почти на четверть, или на 4,4 тыс., до 24,2 тыс. штук, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы. Общая сумма начисленного на люкс-кары налога увеличилась на 17%.

Больше всего элитных автомобилей можно встретить в:

  • Москве (9767),
  • Санкт-Петербурге (2139),
  • Московской области (1898),
  • Краснодарском крае (1083),
  • Свердловской области (690),
  • Татарстане (565),
  • Ростовской области (443),
  • Новосибирской области (404),
  • Красноярском крае (320),
  • Самарской области (297).

Практически нет люкс-каров на дорогах Ненецкого и Чукотского автономных округов (там зарегистрировано всего по три премиальных автомобиля), в:

  • Еврейской автономной области (4 автомобиля),
  • Тыве (5),
  • Республике Алтай (10),
  • Коми и Псковской области (по 20),
  • Якутии, Мордовии и Севастополе (по 22).

Рост «роскошного автопарка» в 2023 году отмечался в 83 регионах.

Читайте также:

Таксисты жалуются на китайские автомобили
29 октября 2024
Просрочка по автокредитам выросла до максимума за два года
28 октября 2024

Наилучшую относительную динамику показали Еврейская автономная область, где число люкс-каров выросло в 4 раза, до 4 штук (сработал эффект низкой базы), Чукотский автономный округ (рост в 3 раза, до 3 автомобилей), а также Тыва (рост в 2,5 раза, до 5 автомобилей). Далее следуют Хакасия (рост в 2 раза, до 25 автомобилей), Кабардино-Балкария (рост в 2 раза, до 76 автомобилей), Чечня (+84%, до 241 автомобиля), Чувашия (+81,8%, до 40 автомобилей), Орловская область (+78,6%, до 25 автомобилей), Ямало-Ненецкий автономный округ (+77,3%, до 39 автомобилей), а также Мордовия (+69,2%, до 22 автомобилей).

На фоне регионов, продемонстрировавших рост, отмечаются два исключения: Республика Алтай, где, напротив, фиксировалось уменьшение люксового автопарка на 16,7% (в абсолютном выражении на 2 автомобиля), а также Ненецкий автономный округ, где число люкс-каров в 2023 году оставалось неизменным (3 штуки).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (723)


Реклама на сайте

Экспертное мнение
«Надо верить – в себя, в страну, в свой рынок»
«Инвестиции — это игра в долгую»
Как не уйти «в космос» по переплате
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес