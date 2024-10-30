Число премиальных автомобилей в России выросло на четверть

За 2023 год в России количество премиальных автомобилей выросло почти на четверть, или на 4,4 тыс., до 24,2 тыс. штук, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы. Общая сумма начисленного на люкс-кары налога увеличилась на 17%.

Больше всего элитных автомобилей можно встретить в:

Москве (9767),

Санкт-Петербурге (2139),

Московской области (1898),

Краснодарском крае (1083),

Свердловской области (690),

Татарстане (565),

Ростовской области (443),

Новосибирской области (404),

Красноярском крае (320),

Самарской области (297).

Практически нет люкс-каров на дорогах Ненецкого и Чукотского автономных округов (там зарегистрировано всего по три премиальных автомобиля), в:

Еврейской автономной области (4 автомобиля),

Тыве (5),

Республике Алтай (10),

Коми и Псковской области (по 20),

Якутии, Мордовии и Севастополе (по 22).

Рост «роскошного автопарка» в 2023 году отмечался в 83 регионах.

Наилучшую относительную динамику показали Еврейская автономная область, где число люкс-каров выросло в 4 раза, до 4 штук (сработал эффект низкой базы), Чукотский автономный округ (рост в 3 раза, до 3 автомобилей), а также Тыва (рост в 2,5 раза, до 5 автомобилей). Далее следуют Хакасия (рост в 2 раза, до 25 автомобилей), Кабардино-Балкария (рост в 2 раза, до 76 автомобилей), Чечня (+84%, до 241 автомобиля), Чувашия (+81,8%, до 40 автомобилей), Орловская область (+78,6%, до 25 автомобилей), Ямало-Ненецкий автономный округ (+77,3%, до 39 автомобилей), а также Мордовия (+69,2%, до 22 автомобилей).

На фоне регионов, продемонстрировавших рост, отмечаются два исключения: Республика Алтай, где, напротив, фиксировалось уменьшение люксового автопарка на 16,7% (в абсолютном выражении на 2 автомобиля), а также Ненецкий автономный округ, где число люкс-каров в 2023 году оставалось неизменным (3 штуки).