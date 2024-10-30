Новости

Экспертное мнение
«Надо верить – в себя, в страну, в свой рынок»
«Инвестиции — это игра в долгую»
Как не уйти «в космос» по переплате
Все материалы сюжета

Продажу алкоголя в Вологодской области разрешат только на два часа в сутки

Обращение по этому поводу опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

Согласно внесенному законопроекту, алкоголь будут продавать в рабочие дни с 12:00 до 14:00. В праздники возобновится привычный режим работы. Губернатор подчеркивает, что изначально было предложено два варианта – и он выбрал «жесткий», но посовещавшись утвердил более мягкое решение.

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам – это целый муниципалитет. 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место», – приводит данные губернатор.

В подтверждение своих тезисов глава региона привел статистику роста алкомаркетов в Вологодской области – за три года специализированные сети нарастили свое присутствие почти в три раза.

«Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной – и не только – волной противодействия со стороны тех представителей бизнеса, которые ради наживы готовы отправлять людей на тот свет. Но мы не можем и не будем молча наблюдать, как умирают и становятся инвалидами наши земляки», – пишет Филимонов.

Напомним, что в Иркутской области в первом и окончательном чтении принят законопроект об ограничении работы «наливаек». Документ предусматривает, что с 1 марта 2025 года будет ограничено время продажи алкогольной продукции с 22:00 до 09:00 часов в точках общепита, которые располагаются в жилых домах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Строительная отрасль вернется в 2019 год
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес