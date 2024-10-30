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Сбербанк с 30 октября повышает ставки по семейной ипотеке по кредитам выше лимита

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Сбербанк с 30 октября повышает ставки по кредитам в рамках семейной ипотеки, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Средневзвешенные ставки увеличатся на 1—4 процентных пункта в зависимости от размера кредита. Решение кредитная организация связала с установленной ЦБ ключевой ставкой и ростом ставок по всем рыночным программам.

Льготная ставка 6% будет действовать на сумму до установленного правительством лимита по семейной ипотеке. Сумма сверх этого лимита оформляется по ставке кредитной организации. В кредитном договоре прописана средневзвешенная ставка, говорится в сообщении Сбербанка. Таким образом, минимальная ставка по программе на «ДомКлик» для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн руб. составит 9,4%, Для жителей других регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн руб. будет действовать ставка 10%.

С начала года Сбербанк выдал порядка 173 тыс. кредитов в рамках семейной ипотеки на сумму 862 млрд руб., следует из данных «ДомКлика».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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