Денежными переводами в Китай занялись посредники

Через них проходит 70–80% платежей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в банках и юридических фирмах.

В банке для бизнеса «Бланк» отводят самую большую долю платежного рынка агентам, работающим по распространенной схеме с разрывом цепочки поставки, рассказывает руководитель направления внешнеэкономической деятельности банка Анастасия Сорокина.

Обычно агентом выступает российский банк, а все расчеты производит субагент – компания-нерезидент через другие юрлица и кредитные организации из разных юрисдикций, делится другой собеседник в одном из отечественных банков.

Он оценивает соотношение на рынке платежей в Китай как 80 на 20% в пользу агентского канала по сравнению с прямыми платежами через корреспондентские счета российских банков в китайских. Похожую оценку дает руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок: 70–75% через агентов против 25–30% через корсчета.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.