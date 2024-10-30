Россияне стали покупать больше ювелирных украшений

За 6 месяцев 2024 года продано 17,2 т изделий. Это на 4% больше, чем год назад. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

Спрос на драгоценности в стране увеличивается вопреки росту цен на золото и мировой тенденции сокращения продаж этой продукции, свидетельствует статистика WGC.

Общий вес проданных в мире во II квартале 2024 года ювелирных украшений, по данным организации, составил 390,6 т (-19% год к году), что стало минимальным значением с 2020 года.

Общий вес проданных в России ювелирных украшений за шесть месяцев 2024 года составил 17,2 т, что на 4% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Как следует из данных Infoline, в 2024 году объемы ювелирной розницы в России вырастут на 15,6% год к году, до 430 млрд руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уточняет, что это консервативный прогноз, так как темпы роста могут быть выше из-за повышения цен на золото и возможного роста доходов населения. В ювелирной сети Sokolov ожидают увеличения продаж украшений по итогам этого года на 20%.