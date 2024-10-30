Новая этнографическая выставка открылась в Катангском районе при поддержке ИНК

Новая этнографическая выставка открылась в селе Ербогачен Катангского района на базе эвенкийского национального комплекса «Урикит» при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

В этнографическом комплексе оформили этнические панно с изображениями флоры, фауны и быта коренных жителей. Все они изготовлены местным мастером Алексеем Ткаченко. Проект реализован в рамках грантового конкурса ИНК «Район моей мечты». Также открылась новая экспозиция о быте эвенков. Более 40 экспонатов были переданы в райцентр эвенкийскими семьями с отдаленных оленеводческих стойбищ.

– Такие общественные инициативы дают эвенкам – носителям культуры, традиционных знаний – новые возможности для трансляции своей культуры в современном мире. Компания помогает нам реализовать важные инициативы, направленные на поддержку и укрепление эвенкийской культуры и языка, – отметила руководитель проекта Нина Вейсалова.

В 2023 году по гранту ИНК в комплексе появился летний и зимний чум, другие бытовые постройки эвенков. В этнокомплексе проходят праздники, мастер-классы по традиционным промыслам, различные обряды.