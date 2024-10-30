Аномальная ситуация сложилась в банковском секторе из-за рекордного повышения ключевой ставки

Одновременно с этим сейчас в банковском секторе сложилась «аномальная ситуация», сказал Пьянов. Краткосрочно повышение ключевой ставки является позитивным событием для P&L (profit and loss) – это метрика, которая отражает разницу между доходами и расходами банка за определенный период. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьян.

До конца года все банки, за исключением розничных монолайнеров, будут в выигрыше от повышения ключевой ставки, уверен Пьянов.

Это связано с уникальной особенностью, которая развивается примерно с середины этого года или даже с мая, отмечает он: пассивы уже имеют доходность выше ключевой ставки.

«Даже такое повышение на 200 б.п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую. А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам», – объяснил банкир.

«Снизить инфляцию, убить экономику», «поставить свечку в церкви за компании, которые будут рефинансировать свои долги в 2025 году», «добить фондовый рынок», «а ключевая ставка еще влияет на инфляцию?» – так аналитики, не скупясь на выражения, комментируют решение Центробанка повысить ключевую ставку сразу до 21%.