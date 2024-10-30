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РУСАЛ увеличивает продуктовую линейку алюминиевых пигментных паст для лакокрасочной промышленности

РУСАЛ расширяет продуктовую линейку алюминиевых пигментных паст для лакокрасочной промышленности. Также в этом году компания начала производить пигменты по индивидуальным спецификациям своих крупных клиентов в лакокрасочной промышленности.

РУСАЛ представил рынку новую серию высококачественных алюминиевых пигментов на белом медицинском масле для окрашивания пластика не только промышленного назначения, но и пищевой упаковки. Новый продукт проходит испытания у клиентов при поддержке РУСАЛа и Института легких металлов и технологий (ИЛМиТ – собственный научно-исследовательский центр РУСАЛа).

«Алюминиевые пигментные пасты – самый молодой сегмент порошкового бизнеса компании, основные усилия сосредоточены на разработке новых продуктов и вывод их в новые сектора лакокрасочной отрасли. Другой важнейший проект этого года – начало производства пигментов по индивидуальным спецификациям наших клиентов из лакокрасочной промышленности», – рассказал Генеральный директор ООО «Металком» Николай Мельников.

ООО «Металком» является управляющей компанией порошкового бизнеса РУСАЛа, его производственные площадки расположены в Волгограде и Шелехове. В 2020 году компания отправила потребителям первые тестовые партии алюминиевых пигментных паст, в конце 2021 года стартовали поставки промышленных партий. До этого алюминиевые пигменты в России не производились, потребность внутреннего рынка на 100% закрывалась продукцией зарубежных производителей, развитие данного продукта ведется в соответствии с национальной стратегией укрепления технологического суверенитета.

«В нашей линейке уже представлены всплывающие и тонущие алюминиевые пигментные пасты, а также пасты для окрашивания пластика (masterbatch) – всего 15 позиций. Продуктовая линейка постоянно расширяется, среди самых перспективных продуктов в разработке – пигменты для применяемых в печати водорастворимых красок, а также искрящиеся пигменты с повышенными декоративными свойствами Silver dollar», – рассказала руководитель направления ООО «Металком» Юлия Комарова.

ООО «Металком» с учетом разработки новых продуктов, роста клиентской базы и усиления своих рыночных позиций рассматривает возможность увеличения мощностей по производству алюминиевых пигментных паст.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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