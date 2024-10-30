292 000 раз зашли на сайт «Иркутскэнергосбыта» за прошедший месяц

Чаще всего сайтом энергетиков пользуются женщины – 62%, 38% посетителей – мужчины. В среднем, один пользователь проводит на сайте компании 4 минуты 17 секунд.

В личном кабинете на сайте «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) сейчас зарегистрировано 837 тыс. пользователей. Личный кабинет – это виртуальный офис компании, которым может пользоваться каждый клиент компании. Максимальная активность пользователей фиксируется в период с 21 по 25 число каждого месяца – это время, когда необходимо сообщить специалистам данные приборов учета для корректного начисления платы за энергоресурсы. Количество пользователей этим сервисом постоянно увеличивается, по сравнению с началом года рост составил 5%.

У личного кабинета есть мобильная версия, то есть в смартфоне также доступен полный функционал сервиса. Из всех его возможностей чаще всего жители смотрят текущие начисления, передают показания счетчиков и просматривают истории оплат. Предпочитают решать вопросы современным способом жители крупных городов региона – Иркутска, Братска и Ангарска. Важное преимущество сервиса – это экономия времени, так как дистанционно можно решить любой вопрос, касающийся энергоснабжения.

– Нам важно понимать, насколько удобны сервисы дистанционного обслуживания, чтобы помочь нашим клиентам сберечь своё время, а не тратить его на поездку в наши офисы. Мы постарались сделать регистрацию в сервисах интуитивно понятной, но при необходимости в каждом фронт-офисе администратор поможет зарегистрироваться и расскажет, как пользоваться личным кабинетом, мобильным приложением и другими онлайн-сервисами. Мы постоянно работаем над улучшением наших услуг, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).