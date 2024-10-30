Туристический маршрут «Великий чайный путь» предложили популяризовать

Руководители туристического бизнеса России, Китая и Монголии встретились в Улан-Удэ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Накануне в ходе совещания прошел бизнес-диалог «Формирование туристического продукта на «Великом чайном пути». Среди обсуждаемых тем – развитие инфраструктуры и сервиса, модернизация транспортных коридоров. Участники совещания также обсудили стратегию совместного продвижения туристических маршрутов, обмен опытом, развитие кадрового потенциала в трехстороннем международном формате и повышение привлекательности территорий для туристов.

– Иркутская область с ее богатой купеческой историей является одной из ярких точек на Великом чайном пути. В этом году в рамках Международной выставки туризма и гостеприимства MITT совместно с другими субъектами организовали квест-маршрут по стендам регионов «Великого чайного пути». Проект оказался востребован и его продвижение будет продолжено, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В настоящее время несколько туроператоров уже ведут разработку туристических маршрутов по «Великому чайному пути» на территории Иркутской области. Кроме того, существуют инициативы представителей туристического сообщества региона по созданию интерактивной выставки с объектами «Великого чайного пути» и ее демонстрации в России, Китае и Монголии, а также в других странах.