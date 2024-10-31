7 шагов к энергоэффективному дому

Энергоэффективный дом – это не обязательно дорогие и сложные «умные» системы. Но, как говорят эксперты, без базовых мер минимизировать теплопотери не получится. Мы собрали главные рекомендации от специалистов рынка.

1. Ориентировать дом по сторонам света

С южной стороны планировать жилые комнаты и большие окна – солнце будет нагревать помещения даже зимой. На северной стороне дома запроектировать хозяйственные помещения, а окон оставить минимум или вообще отказаться от них.

2. Оптимизировать геометрию дома

Самый эффективный вариант – это двухэтажный «кубик». Площадь стен при такой форме минимальная при сохранении объема, а чем меньше площадь стен, тем меньше потери тепла.

3. Утеплять стены

Нередко продавцы стройматериалов заверяют, что их товар не требует дополнительного утепления. Но забывают сказать, что толщина стен при этом в условиях Сибири должна быть не менее 50-60 сантиметров. Правильно выбранный утеплитель стен позволяет сократить потери тепла вдвое.

4. Утеплять фундамент и крышу

Через некачественно утепленное основание дом может терять до 10% теплоэнергии. Еще больше – через крышу без должной тепло-пароизоляции, ведь тепло поднимается вверх. Даже в эконом-варианте необходимо 20 см базальтового утеплителя или минеральной ваты.

5. Не забывать про отмостку

Отмостка – это водонепроницаемое покрытие вокруг постройки. Оно защищает фундамент от осадков, талых вод и промерзания.

6. Ставить качественные окна

В окнах должен быть, как минимум, двойной стеклопакет (три стекла) и рама не менее чем с пятью камерами. Сверх того, можно обратить внимание на конструкции с инертным газом в стеклопакете: они обладают куда меньшей теплопроводностью, чем воздух, а также на энергоэффективное напыление. Правда, такие окна будут на порядок дороже.

7. Не экономить на дверях

Входная дверь должна быть с терморазрывом. Такие двери толстые, очень тяжелые – около 100 кг, как правило, без глазков и с замками, защищенными от промерзания.