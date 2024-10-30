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77% работающих иркутян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

Лишь 20% выберет праздник. Данные приводит сервис по поимку работы Superjob.

Несколько больше предпочитающих участие в корпоративном мероприятии – среди опрошенных до 34 лет (28%). 80% иркутян 35–45 лет выберут деньги. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.

О какой же сумме речь? 23% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей. 18% – от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей. Каждому пятому – от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому – от 100 до 200 тысяч рублей. 8% мечтают о сумме свыше 200 тысяч. Средняя сумма – 60 тысяч рублей. 2% устроила бы любая премия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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