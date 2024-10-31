«Экологический подход нужен во всем»

«Если мы видим, что отходы, которые сортируем, уходят не конкретному переработчику, а на полигон, пропадает всякое желание разделять мусор», – отметила на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области Екатерина Бояркина. Как сформировать культуру ответственного потребления? Готовы ли жители региона к раздельному сбору мусора?

По словам Екатерины Бояркиной, невозможно повысить культуру потребления без выстраивания системы экологического подхода во всем.

«Да, у нас в области есть предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья, но их не так много, – говорит Екатерина Бояркина. – И они сталкиваются с большими экономическими трудностями – это высокие тарифы, нехватка того же сырья, потому что пластик должен быть поставлен чистый, он должен соответствовать всем нормативам, не попадая на полигон. Здесь очень серьезная стоит задача перед государством – донести до населения правильные мысли, правильные подходы, отрегулировав при этом всю систему. Во многих странах не так-то просто и легко переходили на системы переработки. Некоторым потребовались десятилетия».

Екатерина Бояркина подчеркнула, что для формирования экологической культуры населения нужна скоординированная работа всех – общественности, бизнеса, власти.

«Ресурсосбережение – это сегодня одна из главных наших задач на фоне постоянно растущего потребления. Во главу угла я бы поставила экологическое воспитание, просвещение, потому что начинать нужно с себя, с осознания того, что лично каждый ответственен за состояние окружающей среды. В регионе есть закон по экологическому образованию и формированию экологической культуры, но, к сожалению, до сих пор нет соответствующей программы, с которой область могла бы войти в другие государственные проекты, например, в нацпроект «Экологическое благополучие». Кроме того, государство должно выработать единые параметры для экологических проектов, которых очень много. Их реализуют волонтеры, школы, институты, общественные организации. Но все они разнохарактерные, разрозненные».

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.