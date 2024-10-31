«Экологический подход нужен во всем»

«Если мы видим, что отходы, которые сортируем, уходят не конкретному переработчику, а на полигон, пропадает всякое желание разделять мусор», – отметила на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области Екатерина Бояркина. Как сформировать культуру ответственного потребления? Готовы ли жители региона к раздельному сбору мусора?
По словам Екатерины Бояркиной, невозможно повысить культуру потребления без выстраивания системы экологического подхода во всем.
«Да, у нас в области есть предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья, но их не так много, – говорит Екатерина Бояркина. – И они сталкиваются с большими экономическими трудностями – это высокие тарифы, нехватка того же сырья, потому что пластик должен быть поставлен чистый, он должен соответствовать всем нормативам, не попадая на полигон. Здесь очень серьезная стоит задача перед государством – донести до населения правильные мысли, правильные подходы, отрегулировав при этом всю систему. Во многих странах не так-то просто и легко переходили на системы переработки. Некоторым потребовались десятилетия».
Екатерина Бояркина подчеркнула, что для формирования экологической культуры населения нужна скоординированная работа всех – общественности, бизнеса, власти.
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«Ресурсосбережение – это сегодня одна из главных наших задач на фоне постоянно растущего потребления. Во главу угла я бы поставила экологическое воспитание, просвещение, потому что начинать нужно с себя, с осознания того, что лично каждый ответственен за состояние окружающей среды. В регионе есть закон по экологическому образованию и формированию экологической культуры, но, к сожалению, до сих пор нет соответствующей программы, с которой область могла бы войти в другие государственные проекты, например, в нацпроект «Экологическое благополучие». Кроме того, государство должно выработать единые параметры для экологических проектов, которых очень много. Их реализуют волонтеры, школы, институты, общественные организации. Но все они разнохарактерные, разрозненные».