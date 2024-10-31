«Начинать можно с малых шагов»

«На мой взгляд, чтобы сформировать экологическое сознание у населения, нужно начинать с реализации маленьких решений, чтобы люди увидели результат и тоже стали так делать», – заявила на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, эковолонтер и главный редактор портала «Первый Байкальский» Яна Шутова. Она, например, предложила установить фонтанчики с бесплатной водой в общественных местах – школах, больницах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, чтобы уменьшить количество используемых пластиковых бутылок.

«Тем более у нас нет проблем с водой – она у нас недорогая. Это очень простое решение, которое не требует много денег, но оно меняет сознание людей, их восприятие. И это международная практика, когда люди приходят к таким фонтанчикам со своими кружками, термосами, другой тарой. В Южной Корее вообще внедрили бумажные кулечки для холодной воды».

Кроме того, Яна Шутова прокомментировала тему законопроекта об ограничении использования одноразовой пластиковой посуды на территориях вокруг Байкала, за которым она следит не первый год.

«Он был внесён в Госдуму в 2022 году, прошел первое чтение, был отправлен на доработку, и больше о нем ничего не слышно. Видимо, нужен какой-то рывок снизу, инициатива от общественности, чтобы показать, что в этом законопроекте заинтересованы жители Байкала, – говорит журналист. – Тем более есть большая научная база, подтверждающая необходимость ввода ограничений по использованию пластика».

Так, с 2017 года на Байкале проходит экспедиция, которая проводит мониторинг состояния экосистемы озера. Финансирует ее группа компаний Эн+. Результаты экспедиции показывают, что в районе острова Ольхон, дельты Селенги и Большого Голоустного на Байкале колышется пластиковое пятно, как большое мусорное пятно – в Тихом океане. Это не значит, что там плавает посуда, бутылки, стаканы. Просто пластик, который люди оставляют на берегах Байкала, рассыпается на мелкие частички, плавает и сбивается периодически в общую массу.

«Это все небезопасно – как для нас, так и для обитателей озера. Поэтому мы сейчас стараемся аккумулировать все данные ученых, общественников и готовим документ, который помог бы запустить новую волну, помочь вернуть законопроект к рассмотрению. Кроме того, в планах запуск проекта «Остров без пластика», на котором можно будет показать, как безболезненно, особенно для бизнеса, можно отказаться от пластика на Ольхоне», – говорит Яна.

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.