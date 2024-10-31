«Спрос на осознанное потребление есть»

«Как показывает практика, у населения есть большой спрос и интерес к экологичному, осознанному потреблению», – заявила на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, активист и основатель экопроекта «Ре. Фабрика» Наталия Васильева. В её ближайших планах открытие экоцентра в Иркутске, где помимо сбора отсортированных коммунальных отходов, будут проходить различные мастер-классы по переработке мусора, обучение жителей и бизнесменов тому, как правильно разделять отходы, как сократить их количество.

«В 2021 году на улице Депутатской мы открыли первый наш пункт по приему отсортированных отходов, – напомнила Наталия Васильева. – Мы принимали более 60 видов вторсырья. При этом отходы должны быть рассортированы, компактно сложены. То есть жители сами приходили, разделяли. Поначалу, конечно, было много непонимания: это первая такая история в регионе. Просто знакомились, изучали. Мы пристраивали отходы только местным переработчикам, у которых, как оказалось, нехватка сырья, поскольку либо это было полигонное сырье, все грязное и негодное для переработки, либо просто поступало мало отходов конкретного вида – поэтому их закупали в других регионах страны. Сначала мы собирали то вторсырье, которое у нас в регионе перерабатывалось, потом начали привлекать компании к переработке других видов отходов. В итоге порядка десяти видов новых вторресурсов ушло в переработку».

Пункт приема проработал чуть больше года и в 2023-м закрылся, поскольку и площадей уже было недостаточно для того объема мусора, который собирался, и дорогая аренда не окупалась продажей вторсырья.

«Сбор вторсырья – это все-таки не совсем коммерческий проект, – продолжила Наталия Васильева. – У нас его либо не покупают, либо берут за очень маленькие деньги. Проект по открытию экоцентра реализуется на грантовые средства Эн+, а также мы объявляли народный сбор. Второй наш партнер – ИГУ. Университет бесплатно предоставляет нам помещение. В новом экоцентре у нас будет несколько зон. Это зона «Сокращая», где каждый житель нашего города сможет понять, как прийти к тому, чтобы меньше образовывалось отходов. Будет зона «Раздельный сбор отходов», где мы будем принимать более 60 видов вторресурсов. Плюс будем еще отбирать вещи, которые требуются тем или иным мастерам. Это проволока, пробки, пуговицы. Потребность такая есть – мастера приходили к нам на Депутатскую и выискивали эти предметы в общей массе отходов».

В зоне «Экопросвещение» планируется проводить мастер-классы, лекции. Будет работать мастерская переработки, чтобы наглядно показывать жителям города, во что превращаются их отходы, которые они сдали на переработку. «Параллельно будем организовывать мероприятия с организациями и бизнесом по раздельному сбору мусора, по экологизации. Направления разные. Главное, что ко всему этому у людей есть интерес», – подчеркнула Наталия.

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.