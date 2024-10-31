«Сибиряки забыли, что такое печки и камины»

«Электроэнергия – ресурс, к которому многие жители Иркутской области относятся легкомысленно», – заявил на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, главный инженер «Иркутскэнергосбыта» Олег Герасименко. Виной тому доступность и дешевые тарифы. И сегодня, когда область столкнулась с проблемами как генерации, так и передачи электроэнергии, настало время задуматься об энергосбережении.

«Энергетика есть чистая – в виде ГЭС, а есть менее чистая – тепловые станции, – обратил внимание Олег Герасименко. – И ТЭЦ в регионе много, но о них почему-то многие не думают, открывая в теплое время форточки вместо того, чтобы уменьшить тепло в батареях».

Самый тяжелый для энергетиков вопрос сегодня – это энергопотребление в Иркутском и Шелеховском районах, где продолжается бум индивидуального жилищного строительства. Это лидеры по объему энергопотребления, говорит Олег Герасименко. «Судя по последнему отопительному сезону, поселки Хомутово, Грановщина, Баклаши и Маркова потребляют на 50 млн кВт больше, чем Иркутск и Шелехов вместе взятые! То есть жители этих четырех населенных пунктов в пять раз больше потребляют электроэнергии, чем жители городов. И большая часть энергозатрат у них идет на отопление».

По словам Олега Герасименко, разница в энергопотреблении в теплый и холодный день в Иркутском и Шелеховском районах достигает 1 ГВт. Это как две иркутские ГЭС.

«В итоге сегодня область испытывает дефицит мощностей, – добавил инженер. – Уже не первый год зимой в этих территориях случаются крупные аварии, связанные с тем, что люди включают на максимум электрокотлы и греют по большей части дома, которые сделаны из достаточно простых материалов и никак не утеплены. Можно сказать, что они энергонезащищенные. Мы живем в Сибири, но многие забыли, что такое печки и камины, что важно иметь альтернативные источники тепла. Все думают, что есть электроэнергия, которая у нас 24/7 и которой хватит не только обогреть дом, но и улицу вокруг него! А ее не хватает. Проблема колоссальная, и ее нужно решать. Обязательно утеплять дома и применять альтернативные источники энергии».

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.