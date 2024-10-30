Стоит ли покупать таунхаус и чем он отличается от квартиры или частного дома?

Такой тип загородного жилья как «таунхаус» не так давно вошел в нашу жизнь. Многие до сих пор не понимают разницу с обычным частным домом или квартирой. Давайте разберемся, что такое таунхаус, в чем его преимущества и есть ли достойный пример современного таунахуса в Иркутске?

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Почему загородная недвижимость становится все более популярной?

В 2024 году продолжает активно набирать обороты тренд на загородную недвижимость. Люди устали от мегаполисов, хотят жить в спокойствии и тишине, по утрам пить кофе, сидя на собственной террасе с видом на реку или лес, а вечерами собираться семьей на своем участке и жарить шашлыки. При этом покупатели предпочитают не огромные усадьбы, а небольшие и минималистичные дома. Следующее пожелание — готовый построенный дом, чтобы не тратить драгоценное время на строительство, максимум — на внутреннюю отделку и дизайн. Также большое значение имеет наличие гаража или собственного парковочного места для автомобиля, а также небольшого участка.

Кроме того, проживание за городом — это чистый воздух и близость к природе, отсутствие шумных магистралей, громких сборищ у подъездов, соседства с ресторанами и ночными клубами. В любой момент можно распахнуть окно и наслаждаться тишиной. Территория рядом с таунхаусами обычно благоустроена: обустроены спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок, велодорожки и другое, но в отличие от густонаселенных районов с многоквартирными домами здесь нет столпотворений.

Под такие критерии загородного жилья подходят два типа — таунхаус и частный дом. Что такое таунхаус? Обычно это малоэтажное (два или три этажа) здание, разделенное на несколько квартир, каждая из которых имеет собственный вход, место для парковки, небольшой участок или гараж.

Отличным примером такого жилья являются таунхаусы в жилом комплексе «Хрустальный парк». Здесь представлены классические двухэтажные таунхаусы до 160 квадратных метров с земельным участком до двух соток и гаражом. Количество комнат варьируется от 2 до 4 — все зависит от пожеланий жильцов, так как предусмотрена свободная планировка.

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Что лучше — таунхаус или частный дом?

Если вы выбираете между таунхаусом и частным домом, то необходимо рассмотреть все плюсы и минусы нового жилься. Это расположение, стоимость, наличие инфраструктуры, транспортная доступность. Давайте разберемся.

Обслуживание и уход

В таунхаусах обслуживанием жилых кварталов занимается опытная управляющая компания, так что не придется думать о том, как зимой чистить дороги или крышу от снега или ремонтировать детскую площадку.

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Инфраструктура и доступность

Обычно в частном секторе нет магазинов в шаговой доступности — чаще всего приходится брать автомобиль и ехать в ближайшие точки продаж. В «Хрустальном парке» за продуктами, доставкой из пунктов выдачи Wildberries и OZON и другими покупками можно выйти буквально в тапочках — магазины, мини-маркеты расположены на первых этажах, прямо во дворах. А если захотелось свежей выпечки или свежезаваренного кофе, то можно дойти до кафе или кофейни.

Учитывая, что большие дома чаще всего выбирают семьи с детьми, то вопрос близости детского сада или школы стоит остро. В «Хрустальном парке» такой проблемы нет — в центре комплекса находится детский сад, а в школу детей возят автобусы.

Особой чертой «Хрустального парка» является развитая инфраструктура, большое количество детских и спортивных площадок, мест для тихого семейного отдыха. Площадки отличаются продуманным благоустройством для детей разного возраста, а между собой кварталы связаны пешеходными тропинками и велодорожкой.

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Атмосфера добрососедства

Большое количество людей, пожив в многоквартирных домах, мечтают о соседях со схожими ценностями или вовсе жить без них. В ЖК «Хрустальный парк» царит культура добрососедства. Соседей мало, но все они друг друга знают в лицо. В ЖК регулярно проводятся вечеринки, праздники, благодаря которым жители общаются и формируют дружное комьюнити, а часто и сами устраивают интересные мероприятия.

В частном секторе такого нет — соседи живут обособленно, за высокими заборами, порой даже не зная, кто проживает рядом.

Удаленность от города и качество дорог

Обычно жилые кварталы с таунхаусами и частные дома располагаются близко от города, однако качество подъездных путей, как правило, сильно отличаются. Например, в ЖК «Хрустальный парк» уложено асфальтовое покрытие — добраться до своего дома можно без проблем. В некотором частном секторе другая ситуация — часто к домам ведут грунтовые дороги, которые в межсезонье размывают снег и дожди, образуя непроходимые ямы.

Резюмируя, можно отметить, что таунхаус — отличный вариант для семей, который устали от города, но хотят чувствовать себя комфортно и сохранить близость к инфраструктуре.

Таунхаусы в ЖК «Хрустальный парк»

Девелоперская группа «Хрустальный» создает неповторимую историю загородной жизни. «Хрустальный парк» состоит из восьми кварталов, и сейчас строится девятый — Датский квартал. Это малоэтажный жилой комплекс с трехэтажными многоквартирными домами и двухэтажными таунхаусами. Цены на квартиры начинаются от 6 миллионов рублей. А стоимость таунхаусов 160 квадратных метров — 18 миллионов рублей. Также можно принять участие в акции месяца, подробная информация — у менеджеров отдела продаж по телефону 999-700.

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Фото предоставлено пресс-службой "Хрустального"

Весь жилой комплекс выполнен в едином архитектурном стиле. Из конструктивных особенностей нового Датского квартала:

стены из кирпича шириной 550 мм с теплоизоляцией;

облицовочный керамический кирпич;

свайный фундамент с монолитно-железобетонным ростверком;

эксплуатируемая кровля из металлочерепицы с наружным водостоком;

класс энергоэффективности — А+.

пятикамерные оконные профили с двухкамерными стеклопакетами помогают сохранять тепло внутри.

ЖК «Хрустальный парк» расположен на 14 километре Байкальского тракта в деревне Новолисиха. До центра города — 15 минут по шестиполосной скоростной дороге.

Купить таунхаус в Датском квартале Хрустального парка можно по всем льготным ипотекам (кроме сельской). Есть программа рассрочки от застройщика и программа TRADE-IN Lite. Записаться на экскурсию и выбрать ваш будущий дом можно по телефону 999-700 или на сайте проекта.

Застройщик ООО СЗ «Хрустальный Девелопмент». Проектные декларации на наш.дом.рф