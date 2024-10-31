«Электроэнергию лучше экономить, чем заменять»

«Сегодня наши соседи: Бурятия, Красноярский край, борясь за экологию, хотят перевести жилые дома на электроотопление, а у нас наоборот», – заявил на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, директор Центра энергоресурсосбережения Иркутской области Александр Воронин. По его мнению, главный акцент нужно всё же сместить на энергосбережение.

«Энергосбережение охватывает очень широкий спектр технических решений, начиная с конструктива здания и заканчивая вентиляцией. Можно добиться колоссальной экономии электроэнергии, устранив все технологические потери. Если взять многоквартирные дома, то сегодня строится, в основном, монолитный железобетон, который строители не всегда утепляют должным образом, экономя на материалах. То же касается индивидуального жилищного строительства, в котором недостаточно просто утеплить конструктив дома. Это нужно сделать правильно, а потом еще правильно эксплуатировать строение. Не уделяется должное внимание и оконным, дверным проемам. Например, многие строители ставят в частные дома обычные трёхкамерные и даже двухкамерные стеклопакеты, которых явно недостаточно».

Эксперт добавил, что важно утеплять подвалы, чердаки, перекрытия, применять энергосберегающие приборы. В многоквартирных домах важно устанавливать тепловые пункты с автоматикой, которая позволит экономить тепло в зависимости от погоды.

«Есть еще одна серьезная проблема в Иркутске – неверные проектные решения, когда расчетные нагрузки не соответствуют фактическим, в итоге потребление тепла меньше, чем поступает в дома, – продолжил Александр Воронин. – По вентиляции тоже есть интересные энергосберегающие решения. Например, рекуперация – это прогрев через теплообменник выходящего воздуха входящим. Если туда ставить еще тепловой насос, расходы будут совсем небольшие. Такая система дороже где-то на 30%, но она окупится в процессе эксплуатации очень быстро».

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.