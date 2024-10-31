«Можно использовать мемы против «картонных» домов»

«Нужны грамотные типовые проекты индивидуального строительства в свободном доступе, чтобы любой желающий мог ими воспользоваться», – заявил на круглом столе, посвященном вопросам ответственного потребления и энергоэффективности, Алексей Аббасов, архитектор, эксперт в области энергосбережения. Типовые решения должны содержать не только проект дома, но и все строительные правила и нормы, чтобы можно было приложить документы как техническое задание к договору со строительной компанией, проверять в процессе строительства, все ли сделано правильно.

«Нужно достучаться до людей, чтобы они не покупали деревянные коробки за 4 млн рублей, а потом замерзали в них зимой и копили деньги на утепление. Может быть, с помощью мемов, баннеров, каких-то информационных ресурсов. От деревянного домостроения мы никуда не уйдём. Традиции продолжаются, у нас есть лес, к тому же дерево считается экологичным материалом. Нужно работать в другом направлении – продвигать современные технологии, позволяющие минимизировать тепловые потери даже в деревянных домах», – считает эксперт.

Алексей Аббасов предложил также популяризировать строительные нормы, изложив их простым понятным языком и разместив в общем доступе.

«Я считаю, строительные нормы нужно переработать, потому что они сделаны для строителей, которые тоже не всегда их знают. Прописаны какие-то таблицы, с массой цифр, которые никто изучать не будет. Нужно предоставить эту информацию в легко поглощаемом варианте, с картинками, чтобы любой человек понял, что, допустим, нужно сделать для утепления дома, как минимизировать теплопотери».

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.