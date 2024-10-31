«Пеллетные котлы – альтернатива печкам»

«Мы в Красноярске считаем, что вам в Иркутской области несказанно повезло. У вас прекрасная экологическая обстановка по сравнению с нашим краем, и ее нужно сохранить. Вы уже на экологически правильном пути», – заявил производитель теплового оборудования из Красноярска Сергей Милицын.

Он отметил, что сейчас в Красноярске организуется переход – на электрические котлы и котлы на твёрдом топливе с автоматической подачей. «Мы участвуем в экологической программе, когда государство платит субсидию для того, чтобы устанавливать людям электрические котлы».

Сергей Милицын добавил, что компания продаёт ежегодно в Иркутске около 15-16 тыс. котлов. «Я понял, что ваша область уже столкнулась с дефицитом генерации и проблемой передачи. Есть три пути – ограничение подачи электроэнергии, принуждение на установку котлов и увеличение тарифа, поскольку все эти технологии энергосбережения вряд ли заинтересуют население, пока у вас дешевая электроэнергия».

По словам Сергея Милицына, хорошей альтернативой электроэнергии могут стать пеллетные твердотопливные котлы. «Они, конечно, недешевые – стоят в пределах 70 тыс. рублей, но сырье для них недорогое, а главное – такие установки не наносят ущерба окружающей среде. При сжигании 1 кг пеллет мы получаем 4-5 кВт часов тепла, – отметил Сергей. – То есть при стоимости 6 рублей за килограмм пеллет, мы получаем цену 1 кВт часов соизмеримую с электроэнергией в вашем регионе – чуть выше 1 рубля. Поэтому считаю, что вашему региону правильнее всего перешагнуть сразу на пеллетное. С сырьем проблем не будет, так как пеллеты производятся и в Иркутской области, и в соседнем Красноярском крае».

Круглый стол, посвященный вопросам ответственного потребления и энергоэффективности в современных условиях, прошел в Доме архитекторов в Иркутске. В мероприятии приняли участие эксперты: общественники, активисты, энергетики, представители бизнеса – из Иркутска и Красноярска.