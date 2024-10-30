Средний бюджет сделки на рынке капиталов России сократился в 2 раза

Это произошло за счет завершения цикла продаж иностранных активов и роста ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает Nikoliers.

Прогнозно высокая активность инвесторов приведет к суммарному объему сделок в 2024 году на уровне 500-550 млрд руб. Такой уровень вложений приблизит 2024г к рекордным показателям 2023 года, но будет ориентировочно на 10% ниже. Сокращение активности связано с завершением реализации основного объема коммерческой недвижимости ушедших из России зарубежных компаний и ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ.

По итогам трех кварталов 2024 года общий объем сделок составил 370 млрд рублей, снизившись на 18,2% против аналогичного периода 2023 года. Ключевые факторы снижения объемов – продолжение ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и завершение цикла продаж с зарубежными активами. В отличие от 2023 года, когда российские инвесторы приобрели активы иностранных компаний на сумму 287 млрд руб., в нынешнем году объем сделок с такими объектами составил 112 млрд руб., при этом в третьем квартале была заключена и вовсе одна сделка с иностранными продавцами.

«Мы видим высокую инвестиционную активность на протяжении девяти месяцев 2024 г. по всем типам сделок, в том числе за счет непрофильных инвесторов. По нашим оценкам, интерес к покупке инвестиционных активов с целью защиты капитала сохранится до конца года и прогнозный объем сделок составит 500-550 млрд руб. за весь 2024 г. без учета земельных участков и производственных площадок. Следует отметить изменение структуры сделок с уменьшением среднего чека сделки ввиду высокой стоимости долгового финансирования», – говорит Денис Платов, руководитель департамента рынков капитала Nikoliers.