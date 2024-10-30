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Названы три причины роста биткоина

Впервые с июня криптовалюта достигла цены в 71 тыс. долларов. Об этом пишет портал CoinDesk.

За 24 часа объем контрактов, предлагаемых на Чикагской товарной бирже (CME), вырос на 9%, в результате чего открытый интерес достиг 171 700 биткоинов на сумму более 12,22 млрд долларов, что обеспечивает CME 30% доминирование на рынке открытого интереса по фьючерсам. Они по-прежнему занимают первое место на этом рынке.

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В середине октября биткоин торговался около 67 тыс. долларов, а объем открытого интереса на CME достиг исторических максимумов как по условному открытому интересу (12,4 млрд долларов), который представляет собой долларовую стоимость фьючерсных контрактов, так и по фьючерсным контрактам, номинированным в биткоине (179 930 биткоинов), согласно данным Glassnode.

Во-вторых, коэффициент финансирования на вечных рынках за последние 24 часа также вырос до 15%, согласно данным Coinglass, это один из самых высоких уровней за последние несколько месяцев, что свидетельствует об экстремальной склонности к бычьим длинным сделкам.

Наконец, третья причина может быть связана с сильным притоком средств из американских спотовых ETF, в которых в последние недели наблюдается небольшая эволюция от институциональной базисной торговли в начале года к более бычьим длинным направленным сделкам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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