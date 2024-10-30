Только 7% компаний Иркутска используют IQ-тесты при подборе персонала

Чаще подобные проверки предлагаются соискателям, претендующим на должности руководителей, линейных и ИТР. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Согласно опросу представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства, только 14% из них сталкивались с IQ-тестами за последние 2 года. Тестирование на уровень интеллекта чаще проходили кандидаты на позиции директоров, секретарей и project-менеджеров.

В условиях острого кадрового голода рынок труда становится более цивилизованным: работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу. Соискатели же, в свою очередь, отказываются работать по «серым» или «черным» схемам.