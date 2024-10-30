52% интернет-пользователей Прибайкалья столкнулись с киберугрозами в 2024 году

МегаФон зафиксировал почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом свидетельствуют данные продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора. Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак. В Иркутской области, по данным статистики «Лаборатории Касперского», за 2024 год почти 52% пользователей столкнулись с различными киберугрозами.

Спрос на защитные решения для частных пользователей за девять месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение МегаФона удвоились.

В салонах связи объединенной розничной сети МегаФона и Yota, интернет-магазине и в личном кабинете абонента суммарно представлено шесть продуктов для смартфонов и персональных компьютеров. Лидерами продаж являются решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Клиентам также доступны решения от DrWeb, КиберПро и PRO32 для разных устройств и операционных систем.

Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия. Это подчёркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

Востребованность решений для защиты всех личных устройств, в том числе смартфонов, объясняется ростом количества киберугроз и необходимостью эффективной защиты от них.

«По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растёт не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, с января по сентябрь количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления», — комментирует Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Для нас важно, чтобы персональные устройства и личные данные абонентов были под защитой. В условиях растущих угроз МегаФон предлагает решения для защиты от вирусов, шпионских программ, фишинга, контроля детских устройств и другие. Мы всегда готовы поддержать стремление абонентов обезопасить свои гаджеты, поэтому при покупке лицензии в наших салонах бесплатно устанавливаем и настраиваем антивирусные приложения. Кроме того, при одновременной покупке смартфона, аксессуаров или ПО клиенты получают возможность участия в различных акциях, и антивирус в этом случае будет даже дешевле, чем при отдельной его покупке», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.