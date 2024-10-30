Где россияне проведут новогодние каникулы?

Пляжные направления занимают лидирующие позиции среди бронирований туров на новогодние каникулы. Такие данные предоставили аналитики Travelata.ru. Главной особенностью этого высокого сезона стало увеличение глубины бронирования.

Российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах. Наиболее популярны туры в Египет, Таиланд и ОАЭ. Самыми востребованными оказались поездки к Красному морю, там встретить новый год планируют 22% туристов, которые уже приобрели путешествия на этот период через интернет-магазин туров Travelata.ru. Средний чек составляет 255 тыс. рублей за тур. Курортное направление Юго-Восточной Азии на втором месте с результатом 19% и средней ценой 359 тыс. рублей. Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти так же – 360 тыс. рублей в среднем.

Поездки по России оказались на четвертом месте (16%). В прошлом году они занимали первую строчку рейтинга с результатом 38% от общего числа бронирований на данный период. Средний чек на путешествия по стране за год вырос с 80 тыс. до 105 тыс. рублей.

Турция оказалась на пятом месте рейтинга, туда собираются на новогодние праздники 8% отдыхающих. Средний чек – 247 тыс. рублей за тур.

«Главной особенностью продаж в этом году можно назвать увеличение глубины бронирования. Уже сейчас объем продаж в 2,3 раза больше того, который был в данный период годом ранее. Также стоит отметить, что для отдыха на новогодние праздники стали чаще выбирать отели 4-5 звезд, реже останавливаться в апартаментах и отелях 3 звезды. Самый популярный тип питания не изменился – это туры с питанием завтраки. Кроме того, в этом сезоне стали реже бронировать туры без питания, увеличилась доля туров с питанием “все включено”», – Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru.