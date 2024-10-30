Как рост ключевой ставки повлияет на рынки?

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 21%. Как это скажется на рынках и чего ждать в экономике, рассказывают эксперты БКС Мир инвестиций.

Кредиты

– С повышением ключевой ставки, по которой ЦБ кредитует коммерческие банки, возрастает и ставка по кредитам. Потому что банки не смогут выдавать без господдержки заемный капитал по ставке ниже, чем получают его сами. Так что с ростом ставки кредиты становятся дороже.

Депозиты

– С ростом ставки растет и ставка по вкладам. Правда, это не повод радости, ведь ставка обычно растет при увеличении темпов инфляции. Так что высокая ставка по вкладам не означает, что вы обогатитесь. Она означает, что сейчас примерно на таком уровне находится инфляция, – поясняют эксперты БКС.

Валюта

– С ростом ключевой ставки валюта той страны, где ставка растет, при отсутствии иных внешних факторов укрепляется по сравнению с валютами стран, где ставка не меняется. Внутренний инвестор в стране повышения ключевой ставки получит повышение ставки по вкладам в этой валюте. Что сделает сбережения в этой валюте более привлекательными. А иностранные инвесторы, при отсутствии ограничений, будут заинтересованы в инвестициях в валюте, где можно получить высокую ставку по сбережениям. Правда, это не работает в случае гиперинфляции или рисках дефолта страны, когда инвесторы даже при ставке 50% не будут иметь достаточной уверенности в валюте этого государства. И наоборот, со снижением ставки валюта этой страны будет несколько снижаться к валютам государств, где ставка не изменилась. Снижение курса валюты не обязательно является плохим фактором, так как повышает конкурентоспособность экспорта. Также при санкционных ограничениях повышение ставки не всегда помогает укреплению национальной валюты.

Облигации

– С ростом ключевой ставки очевидно, что новые облигации, то есть новые долговые бумаги, страна и компании будут выпускать с более высоким процентом, чтобы соответствовать новой ставке. Значит, цены на облигации, выпущенные в период более низкой ставки, пойдут вниз, пока они не будут продаваться с такой скидкой, чтобы доходность до их погашения была на уровне повышенной ключевой ставки. И наоборот, при снижении ставки, как правило, цены на облигации, выпущенные в период высокой ставки, растут, так как увеличивается спрос на них . Все хотят высокий процентный доход при снижении ставки, что приводит к росту цены облигаций.

Акции

– Поскольку акция – это доля в бизнесе, то, как правило, снижение ключевой ставки приводит к росту бумаг, так как дает бизнесу доступ к более дешевым деньгам для развития. Это является позитивным моментом для генерации прибыли. Но если ключевая ставка растет, а экономика страны крайне сильна, инфляция взята под контроль и начала снижаться, акции могут расти в цене, даже несмотря на высокую ставку, – подчеркивают аналитики БКС.

Недвижимость

– В целом цены на недвижимость при повышении ключевой ставки как минимум не растут. Это вызывает удорожание ипотеки и снижение спроса на нее. Но отдельные объекты недвижимости, где рост цены может быть продиктован не просто спросом и классическим ростом экономики, а именно развитием инфраструктуры вокруг объекта, качественным изменением объекта (скажем, реконструкцией) и т.д., дорожают даже при росте ставки, – резюмируют эксперты.