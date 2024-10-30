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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на большинстве сроков размещения.

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 5,80 – 10,30% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу – не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxw7EBAg

/ Сибирское Информационное Агентство /
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