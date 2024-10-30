Заведующая детсадом в Иркутске фиктивно трудоустроила людей и получала за них зарплату

В Иркутске вынесли приговор женщине, которая в 2019-2021 годах занимала должность заведующей детсадом. Находясь на этом посту, она совершила незаконные действия, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

В частности, она фиктивно трудоустроила в учреждение на четыре вакантные должности своих знакомых. Женщина, осознавая, что люди фактически не будут исполнять свои служебные обязанности, вносила в официальные документы ложные сведения о выполнении персоналом работ для оплаты труда и передавала их в бухгалтерию.

Ущерб составил более 565 тысяч рублей. Суд постановил его полностью компенсировать, а также оштрафовал иркутянку на полмиллиона рублей.