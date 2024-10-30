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Майнер в Иркутской области незаконно потратил электричество на 1,8 млн рублей

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В Черемховском районе полицейские установили майнера, незаконно подключившего к сетям оборудование и потратившего электроэнергию на 1,8 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено и изъято 25 «машинок». Они были установлены на территории склада в деревне Малиновка. Известно, что ранее данный адрес уже отключали от электричества за накопившуюся задолженность. Но в марте этого года местный житель решил подключиться к сетям уже самовольно.

Собственник изъятого имущества пояснил, что решил таким образом заработать, не задумываясь об ответственности и требованиях к подключению. Возбуждено уголовное дело по «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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