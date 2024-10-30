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Кинотеатр Hollywood в Братске переименуют после жалоб местных жителей

Кинотеатр Hollywood в городе Братске Иркутской области переименуют. Ему вернут историческое название после жалоб местных жителей города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра Александра Дубровина.

«Жители обратились с просьбой переименовать кинотеатр Hollywood. Они хотели бы вернуть его прежнее название – "Эра", оно привычнее. Собственник патриот и отозвался очень искренне. Новая вывеска уже находится на изготовлении», – сообщил Дубровин.

Также иностранное название принято решение убрать, поскольку неподалеку от кинотеатра находится памятник Герою Советского Союза Степану Погодаеву. Здесь проходят тематические праздники и митинги.

Известно, что кинотеатр «Эра» открыли в конце 1980-х годов. В Hollywood он был переименован в 1990-е.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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