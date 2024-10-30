Жителя Иркутского района заставят демонтировать майнинговую ферму

В Иркутском районе владельца майнинговой фермы заставят ее снести – такое решение поддержал суд, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что к подстанции, обеспечивающей электричеством жителей деревни Столбова, подключен также коммерческий потребитель – майнинговая ферма, которая расположена на сельскохозяйственных землях. Соответственно, собственник использует участок не по назначению.

На этом основании прокуратура направила в иск с требованием прекратить нецелевое использование земель, демонтировать оборудование для добычи криптовалюты. Суд поддержал надзорное ведомство.