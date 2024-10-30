В Иркутске появился первый за Уралом уникальный аппарат для малоинвазивных операций на сердце

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице (ИГОДКБ) появился первый за Уралом ангиографический комплекс. Аппарат позволяет ставить диагнозы пациентам с врожденными пороками сердца, с пороками развития магистральных сосудов и выполнять минимально инвазивное лечение – операции без разрезов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Для применения техники в больнице были оборудованы помещения. Накануне с ее помощью провели первые две операции пациенткам 3 и 7 лет. Патология у обеих девочек одинаковая – открытый артериальный проток. Это сообщение между аортой и легочной артерией, которое должно закрыться, что приводит к увеличению давления в легочной артерии. Обе операции прошли успешно, они длились 10-15 минут.

«В норме у детей артериальный проток закрывается самостоятельно, но иногда этого не случается. Тогда мы прибегаем к хирургическому вмешательству. Это либо открытая операция, что очень тяжело для ребенка в плане восстановления, либо, как в нашем случае, рентгенхирургическое лечение – спиральная эмболизация. Наш вариант гораздо благоприятнее для ребенка – полное отсутствие разрезов. Мы делаем лишь один прокол бедренной артерии. С помощью специального микроинструмента имплантируем спираль и закрываем проток», – рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Максим Ширкин.

После операции у пациента не остается никаких шрамов. В течение суток он соблюдает строгий постельный режим, затем снимается повязка, и ребенок может заниматься полноценной физической активностью.

Известно, что приобретение ангиографа для ИГОДКБ стало возможным благодаря реализации региональной программы «Развитие здравоохранения». Общая стоимость аппарата составила 109 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.