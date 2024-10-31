«Дни Эн+» в ИРНИТУ посетили более 5000 студентов и школьников

Российский энергохолдинг Эн+ познакомил студентов Иркутского национального исследовательского технического университета, других вузов и учащихся старших классов школ региона с карьерными возможностями в компании в ходе «Дней Эн+», прошедших 29-30 октября на территории ИРНИТУ.

Более 5 тыс. человек приняли участие в карьерных консультациях, мастер-классах, интеллектуальных играх и паблик-токах с топ-менеджерами компании. На интерактивных стендах, расположенных в фойе университета, были представлены основные направления деятельности Эн+: гидро- и теплоэнергетика, добыча угля, сбыт электроэнергии.

Посетители мероприятия могли пройти профориентационные тесты, получить рекомендации по развитию лидерских навыков и soft skills от специалистов корпоративного университета Эн+, узнать о программе стажировок в компании и пообщаться с выпускниками ИРНИТУ, которые уже работают в основанном Олегом Дерипаской энергохолдинге Эн+.

«Такие мероприятия помогают студентам и школьникам лучше понять, как устроена энергетическая отрасль, увидеть свои перспективы в ней, и, если говорить глобально, выбрать свой профессиональный путь. ИРНИТУ – это один из наших базовых вузов, в компании работает несколько тысяч его выпускников. Это касается не только профильных специальностей: наши двери открыты для представителей большого количества других профессий», – подчеркнула Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+.

На площадке была развернута цифровая фотозона, где каждый мог сделать снимок, примерить спецодежду сотрудников компании и с помощью искусственного интеллекта определить, какая профессия в Эн+ подойдет больше всего.

«Нашему сотрудничеству с Эн+ уже больше 10 лет, и его эффективность год от года становится все выше. Ребята получают качественное образование и возможность получить престижную работу в родном регионе, в компанию из стен ИРНИТУ приходят молодые, но уже готовые к реальному производству сотрудники, которым не нужен длительный период адаптации, а в университете появляются новые лаборатории и программы подготовки. Мы благодарны компании за те идеи и новые подходы к обучению, которые она предлагает», – сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

В ходе своих выступлений главный инженер гидроэнергетических объектов Эн+ Юрий Дворянский рассказал о том, как устроены современные ГЭС, а генеральный директор компании «Востсибуголь» Сергей Иванов – о будущем угольной отрасли. Директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова провела мастер-класс на тему «Расскажи о сложном просто: коммуникации в энергетике», а Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию Эн+, рассказала о принципах устойчивого развития и отметила основные мероприятия компании, направленные на сохранение окружающей среды.