Арендные ставки достигли максимума в России

В лидерах Самара, Екатеринбург и Москва. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

В среднем по всем городам-миллионникам (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) арендные ставки за последний квартал увеличились на 17% (до средних 43,7 тыс. руб. за квартиру в месяц), а в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – на 14% (до 35,5 тыс. руб.), подсчитали аналитики.

Среди мегаполисов наибольший рост арендных ставок на жилье за третий квартал 2024 года отмечен в Самаре (+31%, до 41,7 тыс. руб. в месяц), Екатеринбурге (+28%, до 53,2 тыс. руб.) и Москве (+25%, до 110,5 тыс. руб.)

Наименьшая динамика показателей – в Перми (+6%, до 35,6 тыс. руб.), Казани (+9%, до 47,6 тыс. руб.) и Челябинске (+9%, до 33,8 тыс. руб.).

Ранее стало известно, что рынок аренды жилой недвижимости Москвы демонстрирует стабильный рост на фоне увеличения спроса и арендных ставок. В течение последних двух лет доходность от аренды остается в пределах 3,5%–6,5% годовых в зависимости от сегмента, что подтверждает привлекательность этого направления для собственников жилья.