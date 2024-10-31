В Усть-Куте определили победителей творческого конкурса «Сибирские самоцветы» Фонда Марины Седых

В Усть-Куте определили победителей и призеров творческого конкурса «Сибирские самоцветы», организованного Благотворительным фондом Марины Седых.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В рамках гала-концерта, где было представлено 9 творческих номеров, состоялось награждение победителей. В номинации «Вокал» (7-13 лет) победу одержал вокальный ансамбль «Колибри» (ДШИ, г. Усть-Кут), в номинации «Хореография» (7-13 лет) – народный ансамбль народного танца «Альянс» (ЦДО, г. Усть-Кут), а в номинации «Хореография» (14-18 лет) – коллектив эстрадного танца «Зазеркалье» (КДЦ Магистраль, г. Усть-Кут).

Победители получили дипломы и денежные сертификаты для поездки на любой творческий конкурс России. Кроме того, был определен обладатель приза зрительских симпатий – хореографический коллектив «Импульс» (ДШИ, г. Усть-Кут), который также получил сертификат. Для остальных участников и призеров запланированы мастер-классы от педагогов из Иркутска.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

– Наш фонд вот уже 10 лет поддерживает талантливых ребят, вокальные и танцевальные коллективы. Первые конкурсанты выросли и ушли во взрослую жизнь, на смену им пришли новые дарования. Сегодня мы смотрели на них, радовались и получали огромное удовольствие. Я вручала награды и видела, как девчонки плачут от счастья. Ради таких моментов мы и проводим этот конкурс, – отметила председатель Благотворительного фонда Марина Седых.

Конкурс «Сибирские самоцветы» организован в рамках празднования 10-летнего юбилея Благотворительного фонда Марины Седых совместно с администрацией Усть-Кутского района. Фонд активно занимается поддержкой детей с ОВЗ, общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей, а также талантливых детей. За 10 лет работы Фонд оказал помощь 3000 жителям Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катанского, Киренского районов, а также более 10 000 иркутянам.