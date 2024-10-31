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Инфляция в России продолжает расти

В России с 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился до 0,27% с 0,2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 28 октября увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%, зафиксированной неделей ранее.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, что стало для сюрпризом для многих аналитиков. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Судя по комментариям регулятора, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается 17-20% (ранее было 14-16%). Это означает, что в текущем цикле ключевую ставку могут спокойно повысить и до 23% в декабре, резюмируют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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