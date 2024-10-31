Рынок идёт обновлять сентябрьские минимумы

Стартовавший во вторник отскок на рынке акций оказался непродолжительным. Индекс МосБиржи поднимался выше 2630 пунктов, но запал покупателей иссяк после выхода данных по инфляции. С 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился до 0,27% с 0,2%. Годовая инфляция к 28 октября увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%.

– Технически отмечалось, что уровень сентябрьских минимумов, диапазон 2500–2513, видится более основательной опорной зоной, и, по всей видимости, индекс к нему направится во второй половине недели. Шансы удержать данные рубежи есть, но в случае закрепления ниже, индекс может опуститься к 2400, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Судя по комментариям регулятора, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается 17-20% (ранее было 14-16%). Это означает, что в текущем цикле ключевую ставку могут спокойно повысить и до 23% в декабре, резюмируют эксперты.