Новости

Каким будет Усть-Кут
Импульс для города. Как мастер-план изменит жизнь Усть-Кута
10 фактов об Иркутском заводе полимеров
Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте
Все материалы сюжета

Рынок идёт обновлять сентябрьские минимумы

Стартовавший во вторник отскок на рынке акций оказался непродолжительным. Индекс МосБиржи поднимался выше 2630 пунктов, но  запал покупателей иссяк после выхода данных по инфляции. С 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился до 0,27% с 0,2%. Годовая инфляция к 28 октября увеличилась до  8,57% с отметки 8,46%.

– Технически отмечалось, что уровень сентябрьских минимумов, диапазон 2500–2513, видится более основательной опорной зоной, и, по всей видимости, индекс к нему направится во второй половине недели. Шансы удержать данные рубежи есть, но в случае закрепления ниже, индекс может опуститься к 2400, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Читайте также:

Мировые цены на нефть в 2025 году могут упасть до пятилетних минимумов
30 октября 2024
Российский рынок летит вниз
29 октября 2024

Судя по комментариям регулятора, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается 17-20% (ранее было 14-16%). Это означает, что в текущем цикле ключевую ставку могут спокойно повысить и до 23% в декабре, резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Круглый стол «Энергоэффективность и ответственное потребление»
«Сибиряки забыли, что такое печки и камины»
«Можно использовать мемы против «картонных» домов»
«Пеллетные котлы – альтернатива печкам»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес