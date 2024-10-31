Порог входа в премиальный банкинг не изменился за 10 лет

С 2014 года она выросла только на 200 тыс. рублей – 2,4 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Frank RG.

В октябре 2024 г. средняя минимальная сумма общего капитала, с которой банковские клиенты могут относиться к категории премиум, составила 2,4 млн руб., тогда как в 2014 г. была немногим ниже – 2,2 млн руб. С учетом инфляции за последние 10 лет в текущем году порог должен был составлять 4,4 млн руб.

Аналитики компании изучили наполнение 18 премиальных программ 14 банков в трех клиентских сегментах: Pre-affluent (капитал 1–3 млн руб.), Affluent (3–10 млн руб.) и Top affluent (10–60 млн руб.).

По прогнозам ВТБ, к середине 2025 года банк будет готов к началу запуска технологии открытого банкинга для своих клиентов, после утверждения соответствующего законодательства. Россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках.