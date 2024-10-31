Золото $2800. И это не предел

Цена на золото в очередной раз обновила максимум. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в декабре составляет $2794 за унцию, +0,48%. Поддержку золоту оказывает неоднозначная макростатистика США, в большей степени данные по ВВП, а также повышенный спрос на драгоценный металл.

Так, Всемирный совет по золоту опубликовал отчет за III квартал по спросу на золото. Согласно представленным данным, общий спрос на драгметалл вырос на 5% г/г и составил 1313 тонн, что является рекордным показателем для этого квартала. Общий спрос впервые за всю историю превысил $100 млрд, что было поддержано значительными инвестициями в условиях рекордно высоких цен.

– Предполагаем, что текущая цена не предел, и до конца года она может достигнуть отметки $2900, – прогнозируют аналитики БКС Мир инвестиций.

В январе 2023 года аналитики БКС предупреждали: «Мы на пороге бычьего тренда по золоту». В то время золото торговалось на уровне $1940.

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин объяснял это совокупностью факторов, которая может увеличить цену на золото в разы.

– За последние 60 лет было два периода, когда цены на золото вырастали в разы. Первый – в начале семидесятых, второй – в начале двухтысячных. В это время наблюдалось снижение объёмов производства металла. Вот и сейчас мы видим, что с 2019 года золотодобывающие компании по всему миру сокращают производство. Это связано, прежде всего, с уменьшением инвестиций в добычу. При этом резервы сокращаются – несмотря на открытие новых месторождений, с 2011 года, запасы крупнейших компаний мира сократились на треть. А спрос при этом увеличился. Мировые центральные банки активно сокращают вложения в американские государственные облигации и наращивают долю золота, – пояснял эксперт БКС.

По его мнению, цены на золото будут расти, долгосрочная цель – 4-5 тыс. долларов за унцию.