Приложения «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн» возглавили рейтинг экосистемных приложений России

Российское издание «Коммерсант» сообщило, что аналитическое агентство Markswebb провело исследование о взаимодействии экосистем с аудиторией через цифровые сервисы. Был проведен сравнительный анализ «цифрового опыта» в приложениях МТС (сервис — «Мой МТС»; подписка — МТС Premium; бонусная программа — МТС Cashback), «Сбера» («СберБанк Онлайн»; «СберПрайм»; «СберСпасибо»), Т-Банка («Т-Банк Про», «Баллы Браво»), «Яндекса» («Яндекс с Алисой», «Яндекс Go»; «Плюс»; баллы «Плюса») и VK.

Лидером «цифрового опыта» у пользователей в Markswebb стал «СберБанк Онлайн» (68,5%). В приложении есть наиболее информативный каталог продуктов экосистемы с описанием назначения, учитывающий названия и категории поиска по сервисам, а также «самые широкие» на рынке возможности персонализации, перечисляет представитель компании. Параллельно существует чат-бот, который помогает узнать информацию о возможных причинах, почему не начислились бонусы, без привлечения сотрудников контакт-центра, уточнил представитель компании. При этом основным недостатком «СберБанк Онлайна» в Markswebb считают ограничение возможностей по контролю движения бонусов: «Нет возможности просматривать историю событий и отслеживать, сколько их было получено за определенную покупку».

На втором месте — «Мой МТС» (68,1%), который незначительно отстает от лидера рейтинга — на 0,4 балла. В числе преимуществ приложения аналитики компании перечисляют централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат.

Число пользователей экосистемных подписок к 2028 году может достичь 96 млн человек при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 10%, прогнозируют в J’son & Partners Consulting. Компании продолжают улучшать сервисы, входящие в подписки, фокусируясь на более близких для их бизнес-модели, говорят участники рынка. При этом пользовательский опыт при использовании приложений напрямую влияет как на продажи, так и на удержание клиента в контуре экосистемы, напоминают аналитики.