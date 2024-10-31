Сбер приостановил прием заявок на «Семейную ипотеку»

Выдача кредитов возобновится, как только Правительство РФ выделит дополнительное финансирование, сообщает онлайн-сервис банка Домклик.
– Сбер по-прежнему принимает заявки на «Семейную ипотеку», но с 30 октября приостанавливает запись на сделки из-за исчерпания лимита. Банк продолжит выдавать кредиты, как только правительство РФ выделит дополнительное финансирование. Клиенты, которые записались на сделку до 30 октября, смогут оформить ипотеку в обычном порядке, – говорится в сообщении.
По данным аналитиков Домклик, «Семейная ипотека» является самой популярной льготной программой. С начала года 173 тыс. семей взяли «Семейную ипотеку» в Сбере. При данным Минфина, банки в январе-августе выдали по программе 243,4 тыс. займов.
Напомним, что с 22 октября Сбербанк изменил условия выдачи ипотеки. Банк повысилставки на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. Кроме того, банк сообщал, что по всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях только до 1 ноября. Изменение условий в Сбербанке объяснили ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой, которая сейчас составляет 21%.
Ранее сообщалось, что несмотря на рост ставок россияне продолжают брать ипотеку. Согласно данным АО «Дом.РФ», опубликованным 14 октября, за первую неделю октября было выдано 15 тыс. ипотечных кредитов на 64 млрд руб. При этом в сентябре за неделю выдавалось в среднем по 25 тыс. кредитов более чем на 90 млрд руб. «Выдача упала в условиях высоких ставок, но не так значительно, как ожидалось ранее, благодаря высокому росту доходов населения и распространению ипотечных программ от застройщиков»,— отмечает в обзоре «Дом.РФ». Там также указывается, что в сентябре выдачи были примерно на уровне августа, но более чем на 20% ниже, чем в первом полугодии.