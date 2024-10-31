Сбер приостановил прием заявок на «Семейную ипотеку»

Выдача кредитов возобновится, как только Правительство РФ выделит дополнительное финансирование, сообщает онлайн-сервис банка Домклик.

– Сбер по-прежнему принимает заявки на «Семейную ипотеку», но с 30 октября приостанавливает запись на сделки из-за исчерпания лимита. Банк продолжит выдавать кредиты, как только правительство РФ выделит дополнительное финансирование. Клиенты, которые записались на сделку до 30 октября, смогут оформить ипотеку в обычном порядке, – говорится в сообщении.

По данным аналитиков Домклик, «Семейная ипотека» является самой популярной льготной программой. С начала года 173 тыс. семей взяли «Семейную ипотеку» в Сбере. При данным Минфина, банки в январе-августе выдали по программе 243,4 тыс. займов.