Аренда домов в Иркутской области за год подорожала на 65%

За год коттеджи и дачи стали сдаваться дороже во всех регионах без исключения. Данные приводит портал «Мир квартир».

№ Регион Ср. аренда дома, руб./мес. Прирост за год 18 Красноярский край 66 781 25,9% 38 Новосибирская область 57 886 5,5% 54 Бурятия республика 51 111 84,3% 59 Иркутская область 48 905 65,8%

Больше всего за год выросла аренда домов в:

Республике Хакасия (+164,2%),

Архангельской обл. (+150,8%),

Костромской обл. (+142,5%),

Камчатском крае (+139,6%),

Еврейской АО (+124,1%),

Республике Удмуртии (+107%),

Забайкальском крае (+104,9%),

Кировской обл. (+92,5%),

Республике Бурятия (+84,3%),

Волгоградской обл. (+80,1%).

Самый незначительный рост ставок произошел в:

Свердловской обл. (+0,1%),

Республике Татарстан (+0,2%),

Республике Алтай (+1,1%),

Саратовской обл. (+1,2%),

Республике Ингушетии (+1,2%),

Воронежской обл. (+2,5%),

Кабардино-Балкарии (+4,2%),

Республике Чечне (+4,9%),

Новосибирской обл. (+5,5%),

Сахалинской обл. (+5,7%).

В Москве годовой рост составил 46,6%, в Московской области – 48,3%, в Санкт-Петербурге – 20,1%, в Ленобласти – 21,3%. В среднем за год аренда частных домовладений подорожала на 24,7%, до 57 438 руб./мес.

«Дома, сдаваемые внаем, подорожали с октября прошлого года чуть больше, чем трехкомнатные квартиры, рост аренды которых за год составил 23,6%, однако уступили динамике «однушек» (+38,4%) и «двушек» (+31,3%), – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Дома дорожают в контексте общего роста ставок на жилье, а этот процесс, в свою очередь, идет благодаря недоступной ипотеке: люди перестают покупать жилплощадь в собственность и начинают ее снимать. Ввиду такого притока спроса растет и предложение: сейчас в базе объявлений на 62% больше объектов, чем год назад. Полагаем, что до Нового года увеличение ставок аренды на дома продолжится, но динамика все же будет уступать росту цен на аренду квартир, так как теплый сезон, когда многие арендуют дома на лето, уже позади»