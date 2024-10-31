РУСАЛ ожидает начала торгов алюминием на бирже до конца года

Это будет важный для рынка эксперимент. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор торгового дома РУСАЛа Игорь Игнашов.

«Посмотрим, насколько такой инструмент будет востребован», – добавил топ-менеджер. Он не уточнил, будет ли торговаться премиальный сорт алюминия, который компания продвигает под брендом Allow, или обычный металл.

Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Торговля на этой площадке осуществляется через торговые документы, подтверждающие право собственности на металл.

Ранее стало известно, что совет директоров РУСАЛа изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются.