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Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый иркутянин

Среди множества слухов о поколении Z есть стойкий миф о том, что современным молодым людям ничего не стоит сменить работодателя на другого, что они вообще не переживают по поводу работы. Однако SuperJob выяснил, что это не совсем так. Реже всего чувство вины испытывают вовсе не зумеры, а те, кому сейчас за 45 лет.

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75% иркутян не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволится по собственному желанию: «Только чувство облегчения», «Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями».

Каждый пятый горожанин (21%) рассказал о том, что ему было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (27 и 14% соответственно).

Тревожность при увольнении больше свойственна поколению Y (27% опрошенных в возрасте 25–35 лет). Зумеров, испытывающих чувство вины за увольнение, – 20%. Реже всего переживают горожане старше 45 лет (17%).

Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, – педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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