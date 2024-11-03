Вышла в свет Газета Дело за ноябрь 2024 года

Новый выпуск получился очень насыщенным важными событиями, происходящими в экономической жизни Иркутской области. Четыре спецвыпуска в рамках издания посвящены знаковым форумам в крупном и среднем бизнесе, развитию промышленных кластеров и предпринимательских проектов, а также креативным направлениям экономики региона. Кроме того, в ноябрьском номере журналисты издания подготовили актуальные материалы об энергетике, вопросах юридического сопровождения бизнеса, о рынке недвижимости и финансовой сфере, а также традиционную подборку бизнес новостей.

«Мы работаем на результат». Михаил Николаев, основатель Бюро по защите прав предпринимателей, – о главных юридических рисках в бизнесе «Мы знаем, какая череда действий и бездействий может привести к краху бизнеса, и, зная это, умеем его защищать, побеждая там, где другие бессильны», – говорит Михаил Николаев, кандидат юридических наук, основатель «Бюро по защите прав предпринимателей» и руководитель регионального отделения саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада. В юриспруденции, – считает Михаил, – как в медицине: чтобы избежать проблем, важно заниматься профилактикой и вовремя обращаться к специалисту. Какие вызовы стоят сейчас перед бизнесом? Как спасти компанию от «юридической смерти»? И почему не стоит доверять «юристам широкого профиля»? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Центробанк сначала с 1 октября ввёл, а потом через 10 дней отменил предельные лимиты по полной стоимости кредита (ПСК) в ипотеке до марта 2025 года. Что означает для рынка и для заемщиков это решение? Разбираемся с Екатериной Саломатовой, директором ипотечного агентства «Фамильное ожерелье».

«Горстрой» открыл продажи квартир в клубных домах «ЗВЁЗДЫ». Новый проект реализуется в историческом центре Иркутска, недалеко от набережной Ангары и ТРК «Яркомолл». Яркий архитектурный облик, высокий уровень технологий, закрытый формат проживания – вот лишь малая часть того, что станет доступно резидентам комплекса. Подробнее о проекте Газете Дело рассказал руководитель компании «Горстрой» Николай Кузаков.

Укрупнение бизнеса, превращение его в группу компаний, требует формализации управленческих практик, внедрения стандартов как в рамках всей группы, так и в каждой организации внутри нее. Только так можно упорядочить рост, придать ему устойчивость и сохранить лидерство холдинга на рынке. При этом невозможно обойтись без интегрированной системы менеджмента, которая позволяет внедрять несколько стандартов единовременно, уменьшать документооборот и снижать финансовые затраты.

На Байкальском риск-форуме в Иркутске обсудили, как бизнесу работать над непрерывностью. Глобальное потепление, природные катастрофы уже не первый год – в топе проблем. Как работают с этими и другими вызовами государство, банки, компании? О чем важно помнить, планируя непрерывность бизнеса? И что помогает оставаться в тонусе, даже когда ничего не происходит?

«Я бы не отделяла бизнес от HR, это одна единая система управления организацией. А в текущих – не очень комфортных – условиях рынка труда HR-функция выходит на первый план наравне с производственной», – заявила в интервью SIA.RU на Байкальском риск-форуме заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

На БРИФ’24 обсудили, какова роль службы по работе с персоналом в современном бизнесе

Иркутская нефтяная компания намерена в следующем году обновить кадровую стратегию и систему управления персоналом. Как пояснила на Байкальском риск-форуме (БРИФ’24) Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК, компания растет, становится многопродуктовой. И тот набор инструментов, которые применялись на практике ранее, уже не подходит.

Иркутская нефтяная компания занимается темой устойчивого развития уже три года. «Делаем это с горящими глазами, пламенным сердцем и чистыми руками», – призналась на Байкальском риск-форуме Марина Седых. Что позволяет достигать высокого уровня социальной ответственности? Как меняется подход корпораций к сотрудникам? Зачем бизнесу рейтинги ESG? Эти и другие вопросы обсудили на БРИФ’24.

«Самое главное, что удалось сделать за этот год, – создать проект мастер-плана Усть-Кута. Он уже практически завершён и вот-вот должен быть принят муниципалитетом. Следующий этап – его реализация», – рассказал в интервью SIA.RU на Байкальском риск-форуме (БРИФ'24) Евгений Милов, управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК.

20 лет назад искусственный интеллект, роботы, машинное обучение, 3D-технологии казались чем-то фантастическим, 7-10 лет назад эксперты обсуждали возможность их применения, а сейчас практически у всех компаний есть опыт внедрения и использования решений на основе ИИ в повседневных рабочих процессах. «Четвёртая промышленная революция происходит на наших глазах», – констатировали эксперты БРИФ’24. Как этот процесс меняет отечественную экономику представители госструктур и бизнеса обсудили на пленарной сессии риск-форума. Газета Дело записала основные тезисы.

Недавно в Иркутской области вновь оживилась дискуссия, связанная с предстоящим отопительным сезоном и выбором наиболее оптимального альтернативного источника тепла. В социальных сетях появилось видео, на котором начальник управления энергетики и газификации Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин призвал собственников частных домов приобрести печи или генератор. По разным данным, до 80% частных домов в Иркутской области не отвечают требованиям энергоэффективности. Для владельцев такой недвижимости это оборачивается высокими расходами на отопление, а для энергосистемы в целом – стремительным ростом нагрузки и дефицитом мощностей. Как понять, будет ли дом, который ты строишь или покупаешь, «теплым»? Не придется ли его перестраивать через десять лет? Как снизить энергопотери, и окупятся ли эти вложения? Эти и другие вопросы мы обсудили с экспертами рынка: строителями, риелторами, представителями ДОМ.РФ, энергетиками.

«Энергоэффективность с нашими тарифами – это, скорее, мода» Рынок диктует поворот в сторону энергосбережения. Но есть ли сегодня спрос на энергоэффективность среди покупателей индивидуальных домов на практике? Мы спросили об этом экспертов рынка загородной недвижимости. 7 шагов к энергоэффективному дому Энергоэффективный дом – это не обязательно дорогие и сложные «умные» системы. Но, как говорят эксперты, без базовых мер минимизировать теплопотери не получится. Мы собрали главные рекомендации от специалистов рынка. Печка – зло или альтернатива? По оценкам риелторов, до 90% ИЖС в окрестностях Иркутска отапливаются только электричеством и не имеют альтернативного теплоисточника. Этим грешат, в том числе, дома от застройщиков, приобретенные в ипотеку: нередко по условиям договора устанавливать твердотопливные котлы в них нельзя.

Энергоэффективность здания чаще всего связывают со снижением теплопотерь. При этом до 60% энергозатрат приходится на систему вентиляции и нагрев воздуха. Именно здесь эксперты видят большой и пока практически неиспользуемый задел для снижения энергопотребления. Экономия достигается с применением рекуперации – нагрева приточного воздуха за счет вытяжного. Как работает такая схема в многоквартирных и частных домах, какой эффект дает и за какое время окупается, Газете Дело рассказал коммерческий директор ООО «Турков Иркутск» Игорь Артемов.

Общественные пространства, новый жилой микрорайон, котельная на биотопливе и, конечно, современное производство мирового уровня – те, кто давно не был в Усть-Куте, приезжая сюда, удивляются: сколько нового появилось за последние годы! «Для местных жителей перемены, может, не так заметны, но все же нельзя отрицать: район и город преображаются», – говорит мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. Что поможет северянам, как во времена БАМа, поверить в будущее своей территории? Какую роль в преобразованиях района играет Иркутская нефтяная компания? И каким Усть-Кут станет совсем скоро?

Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте Для сотрудников завода полимеров ИНК строит микрорайон, который спроектирован по самым современным стандартам. Здесь будет вся инфраструктура, присущая новым городам: культурно-досуговый центр, школа и садики, спорткомплекс, пространства для прогулок и отдыха. При этом представители ИНК подчеркивают: микрорайон не станет закрытым поселком – всей инфраструктурой смогут пользоваться жители Усть-Кута.

Производственный кластер в Усть-Кутском районе – проект Иркутской нефтяной компании. Его жемчужина – Иркутский завод полимеров, построенный даже не в чистом поле, а среди густой тайги. Это одно из самых современных, экологичных и безопасных производств в стране, а может, и в мире. Масштабы промплощадки поражают воображение. Мы побывали на заводе и узнали о его особенностях от начальника производства полиэтиленов ИЗП Александра Лазарева.

Последние несколько лет интерьерная студия Design Stories активно сотрудничает с застройщиками. Один из последних значимых объектов студии – дизайн-проект для «Клубного Дома на Грязнова». «Мы разрабатываем дизайн-проекты мест общего пользования, парадных. Иначе сложно назвать теперь эти пространства. Ведь они несут не просто транзитную функцию. Теперь это то, с чего начинается дом», – говорит ведущий дизайнер проекта Вера Калинина.

Творчество может быть бизнесом, уверена руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва. Как направить творческий процесс в деловое русло? Какие креативные индустрии могут «выстрелить» в нашем регионе и нужна ли поддержка государства талантливым и предприимчивым? На эти вопросы Ксения ответила нашему изданию.

Выставки предметного дизайна становятся культурной традицией Иркутска: в октябре в городе состоялась уже третья за последние два года экспозиция, которую организовала иркутская Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров. Выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи», собравшая на своей площадке более 150-и эксклюзивных интерьерных изделий от 60 дизайнеров, производителей и творческих коллективов, вызвала большой интерес: за четыре дня её посетили почти две тысячи человек. Чем экспозиция запомнилась организаторам, участникам и гостям – читайте в нашей публикации.

В структуре ГК «ВостСибСтрой» появилось новое подразделение – малоэтажный девелопер «ВСС Дом». Компания займется реализацией масштабных загородных проектов в Иркутской области. Направление «ВСС Дом» возглавил Антон Кондратьев – профессионал рынка недвижимости, автор проекта «Горизонт» на Байкальском тракте и убежденный загородный житель. Мы поговорили с Антоном о проектах компании, перспективах малоэтажного девелопмента и эволюции загородного продукта.

Архитектурой загородных проектов «ВСС Дом» занимается иркутское архитектурное бюро «Мегаполис» во главе с Александром Яновым, известное по множеству знаковых проектов в сегменте МКД. Чем отличается проектирование загородных поселков от работы с городскими многоэтажками? Как «запрограммировать» территорию пригородного микрорайона? И какие решения Александр планирует реализовать в новых кварталах Хрустального Парка?

В пригородном микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте уже живут около 2500 человек. Концепцию новых кварталов компания «ВСС Дом» представила в конце сентября всем интересующимся жителям. Более того – предложила им в формате соучаствующего проектирования обсудить идеи архитекторов, озвучить свои, а также рассказать о болевых точках, которые есть в поселке сегодня.

Экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается в последние годы. Российские предприниматели и их коллеги из КНР, заинтересованные в кооперации в различных отраслях, создают и развивают совместные предприятия (СП). Для Иркутской области – одного из самых привлекательных регионов для иностранных инвесторов – это открывает новые перспективы. Об особенностях создания СП Газете Дело рассказал руководитель ВС Консалт Алексей Черкашин.

Центр «Мой Бизнес» оказывает предпринимателям Иркутской области девять видов услуг, начиная от консультирования и заканчивая поддержкой при выходе на экспорт. О том, какие проекты уже реализованы при поддержке Центра, и о том, как можно получить помощь, в нашем материале.

Многие предприниматели с развитием своего производства задумываются о расширении рынков сбыта. И если с работой внутри России все в целом понятно, то самостоятельно выйти на экспорт для некоторых компаний может быть сложно. Тут и «подставляет плечо» Центр «Мой бизнес».

«Находиться здесь – особое удовольствие: со сцены открывается невероятная панорама, такое чувство, что попал на конкурс красоты», – с этих слов ведущего Алексея Русакова начался Женский форум в Иркутске. Быть и красивой женщиной, и мамой, и успешной бизнес-леди – вполне достижимая цель. Участницы федеральной программы «Мама-предприниматель», которая третий год реализуется и в Иркутской области, – яркий тому пример. В региональном этапе конкурса приняли участие 40 предпринимательниц, они представили на финальную защиту 23 проекта самой разной направленности – от производства сладостей с предсказаниями до сварочных работ. Какие проекты получили признание жюри? Что сподвигло участниц открыть собственное дело? Об этом – в нашем материале.

«Женщины XXI века. Разговор по душам» – пленарное заседание с таким названием прошло 10 октября в Центре «Мой бизнес», на III Форуме женщин-предпринимателей Иркутской области. «Мы не смогли себе отказать в таком разговоре, – поделилась организатор форума и модератор встречи, директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. – Нам хотелось охватить все возможные направления – поэтому у нас такой яркий и разнообразный состав экспертов». Как быть успешной в семье и бизнесе? Что вдохновляет на новые проекты и помогает справляться с трудностями? В чем сила современной женщины? Мы записали самые яркие цитаты спикеров.

Вместе мы развиваем экономику региона и экономику нашей страны, – Артем Журавлев, директор по развитию компании «Медтехсервис» В 2019 году на территории Иркутской области компанией ООО «Медтехсервис» был реализован инвестиционный проект по созданию завода с полным циклом производства тест-полосок и систем мониторинга уровня глюкозы в крови под брендом Джимейт Лайф.

«Говорили о разном: о личном бренде, продвижении в соцсетях, определении целевой аудитории, систематизации бизнеса, налоговых новациях, – поделилась организатор и идейный вдохновитель мероприятия Елена Савенкова. – Что может дать бизнесу цифровизация? Как в сложной ситуации не опускать руки и верить в себя? И главное – как предпринимателям не забывать заботиться о собственном здоровье – иначе к чему все достижения, результаты, деньги?»

Фондовый рынок всегда предоставляет возможности для заработка, будь то в период роста или падения. В этом уверена Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». Однако для успешного инвестирования важен правильный и системный подход. Мы попросили Татьяну рассказать, в чем он заключается, и почему долгосрочные инвестиции являются ключом к успеху.

Тема разблокировки активов сейчас крайне актуальна. В иностранных бумагах в Европе была заблокирована огромная сумма средств россиян (в том числе иркутян) – порядка 54 млрд евро! Инвесторы долго находились в ожидании, что разблокировка всё-таки произойдет. Но заканчивается уже второй год, а ситуация по коллективным заявкам не меняется. О том, какие действия стоит предпринять инвесторам, активы которых остаются заблокированными, рассказал Сергей Малых, директор ООО «Центум».

«Снизить инфляцию, убить экономику», «поставить свечку в церкви за компании, которые будут рефинансировать свои долги в 2025 году», «добить фондовый рынок», «а ключевая ставка еще влияет на инфляцию?» – так аналитики, не скупясь на выражения, комментируют решение Центробанка повысить ключевую ставку сразу до 21%.

Заявить о себе и отвоевать часть рынка. Неля Демидович, Адикт Маркетинг, – о возможностях медийной рекламы Медийную рекламу многие маркетологи и предприниматели не воспринимают всерьез, а зря! 95% клиентов, которые обращаются в Адикт Маркетинг, хотят получить от рекламы заявки и звонки. «Они готовы выделять бюджеты на performance-инструменты, однако убедить их в важности комплексного подхода, подключении медийной рекламы – как охватного, формирующего воронку инструмента – зачастую очень сложно», – говорит директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт Неля Демидович. С какими возражениями заказчиков сталкивается компания? И чем на самом деле может помочь медийная реклама бизнесу? Об этом – в нашем материале.

В Иркутске появилось новое пространство для проведения конференций, банкетов, выставок, концертов, корпоративов и других мероприятий с индивидуальным подходом, на высоком уровне. Это Sibexpo hall – обновленная локация в известном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». «У павильона началась новая жизнь: он стал совершенно автономным и адаптивным под любой формат», – отметили на презентации нового пространства, которая прошла в конце октября.

«Наконец-то в Иркутске появилась удобная, большая, мультиформатная площадка. Еще на стадии ее проектирования были учтены интересы всех специалистов, которые в дальнейшем будут работать над организацией мероприятий и в сфере кейтеринга», – так отозвалась об открытии Sibexpo hall основатель компании «Аврора кейтеринг» Инга Мунина. По ее словам, чтобы мероприятие удалось и все ушли довольные, важно все до мелочей, которые реально учесть только в комфортных условиях. В преддверии горячего новогоднего сезона Инга Мунина рассказала об основных трендах в индустрии.

Понятие «иркутскость» появилось в 2018 году, когда одна столичная компания презентовала концепцию туристического бренда города. Дизайн получился смелым – иркутяне не приняли его и раскритиковали в социальных сетях. Баталии были нешуточными, а когда аргументы заканчивались, оппоненты отвечали на критику: «Это иркутскость».

ВТБ: Экстравысокая ключевая ставка еще простимулирует рост сбережений Высокие рыночные ставки поддерживают рынок сбережений, но пока недостаточно сдерживают кредитование.

Как с 1 ноября 2024 г. регулируется майнинг криптовалюты (цифровой валюты) в РФ Майнинг – это получение криптовалюты (цифровой валюты) с помощью специального оборудования и ПО. С 1 ноября 2024 года он легализуется в РФ.