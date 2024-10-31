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Депутаты не смогут ввести туристический налог в 2025 году

Механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.

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Туристический налог может не заработать полноценно в установленный законодательством срок с 1 января 2025 года. По словам зампреда, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше чем в конце следующего года.

Госдума также предупредила о возможных последствиях несвоевременного запуска реестра КСР в постановлении к налоговому законопроекту, который был внесен в парламент вместе с проектом бюджета (в нем, в частности, прописываются условия применения федерального инвествычета, а также увеличивается ставка по налогу на прибыль организаций в отношении процентных доходов по гособлигациям).

Напомним, что максимальная ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. При этом каждый год ставка будет расти на один процентный пункт вплоть до 2029 года, после чего она не будет превышать 5%. Полученные с налога средства будут поступать в бюджет региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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