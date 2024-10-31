РСХБ принял участие в заседании Союза сельских женщин Иркутской области

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова приняла участие в заседании Совета региональной общественной организации «Российский союз сельских женщин». На мероприятии подвели итоги пилотного проекта по обеспечению многодетных семей семенным картофелем, который был организован совместно с Россельхозцентром, где создана лаборатория по микроклональному размножению картофеля. Весной этого года пятнадцать многодетных семей из трех муниципальных образований получили по 10 кг посадочного картофеля элитных сортов. В дальнейшем каждая из семей - участников проекта передала семена картофеля двум другим многодетным семьям Приангарья.

Участники заседания признали предварительные результаты эксперимента положительными, отметили важность данного проекта, а также озвучили планы по его реализации на территории других районов области.

«Это реальное импортозамещение помощи слабозащищенным семьям, а также скромный, но конкретный вклад в продовольственную безопасность страны. Есть планы продолжить проект. Если удастся получить финансирование, еще больше семей смогут выращивать у себя «второй хлеб» хорошей урожайности и без болезней», – отметила председатель региональной организации Российского союза сельских женщин Нина Суворова.

Наталья Баркова проинформировала собравшихся о текущей ситуации по кредитам с государственной поддержкой для предприятий АПК, цифровых платформах, участии Банка в подготовке кадров для села. Присутствующие узнали о возможностях экосистемы РСХБ «Свое» и входящих в нее платформах Свое Жилье, Свое Фермерство, Свое Родное, «Я в Агро», проекте «Агроклассы», направленном на подготовку кадров в сфере АПК.