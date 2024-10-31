Врач из Братска отдала миллионы рублей мошеннику, который притворился ее начальником

Медработник из Братска стала жертвой мошенников. 64-летняя женщина отдала им 6,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Потерпевшая рассказала, что на днях ей пришло сообщение в мессенджере от имени руководителя, в котором говорилось о проведении проверки в больнице по факту утечки персональных данных.

После этого с женщиной связался лжесотрудник силовых структур, который пояснил, что третьи лица пытаются завладеть ее деньгами. Злоумышленник убедил свою жертву перевести накопления на «безопасный счет».

Действуя по инструкции незнакомца, братчанка обналичила сбережения в размере около 4,6 млн рублей и еще 1,8 млн рублей оформила в кредит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется расследование.