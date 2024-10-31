Бизнесмен в Иркутске самовольно занял муниципальный участок

В Иркутске предприниматель незаконно занял земельный участок площадью 500 кв. м., расположенный в районе плотины ГЭС. Его обязали вернуть его администрации города, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Должник не торопился исполнять решение суда, в связи с чем ему пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 50 000 рублей. Предприниматель был четыре раза привлечен к административной ответственности, ему назначили штрафы в размере 180 тысяч рублей.

Юрлицу было разъяснено, что следующие исполнительские действия будут проведены с привлечением специализированной организации. Кроме того, нарушителю грозила уголовная ответственность. Это вразумило должника, и он самостоятельно освободил самовольно занятый земельный участок и передал его взыскателю по акту приема-передачи.