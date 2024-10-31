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Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Иркутской области вырос на 8,7%

За девять месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров из Приангарья вырос в натуральном выражении на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Увеличение объема экспорта продукции наблюдается по следующим товарным группам: зерновые культуры, продукция масложировой и молочной отрасли. В сегменте молочной продукции лидером является мороженое, среди зерновых культур основные поставки приходятся на ячмень и овес. Лидером из числа масложировой продукции является маргарин и масло соевое», – прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства региона Анна Турушева.

При этом меры поддержки на федеральном и региональном уровнях, по словам спикера, способствуют развитию экспортных поставок: к 2030 году экспорт продукции АПК планируется увеличить в полтора раза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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